Donnarumma propone una rete metropolitana transfrontaliera e un collegamento Londra-Parigi al 2029

Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, ha presentato un ambizioso progetto per una rete metropolitana transfrontaliera e un collegamento rapido tra Londra e Parigi entro il 2029. L'invito ai principali operatori ferroviari europei mira a trasformare la mobilità, rendendo i trasporti più efficienti e accessibili per tutti.

L'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, ha recentemente lanciato un appello rivolto ai principali operatori ferroviari europei, invitandoli a realizzare un sistema che assomigli a un servizio metropolitano transfrontaliero. L'obiettivo, come evidenziato in un'intervista al Financial Times, è quello di implementare un progetto comune che garantisca trasferimenti più rapidi e frequenti tra

