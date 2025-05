Donnarumma La Cooperazione europea è fondamentale per lo sviluppo ferroviario

La cooperazione europea riveste un ruolo cruciale per il progresso del settore ferroviario. Stefano Antonio Donnarumma, AD del Gruppo FS, evidenzia l'importanza di unire le forze tra gli operatori del settore, promuovendo l'idea di un "progetto comune" per offrire servizi di trasporto più efficienti e sostenibili.

ROMA (ITALPRESS) – “La Cooperazioneeuropea è fondamentale per lo sviluppoferroviario”. Questo in sintesi la dichiarazione dell’AD del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma, al Financial Times che ha invitato gli operatori europei a cooperare e a creare un “progetto comune” per fornire servizi più rapidi e frequenti tra le principali città del continente.Nell’articolo a firma di Philip Georgiadis e Alice Hancock, il numero uno di Ferrovie ha sottolineato come “gli interessi nazionali abbiano spesso minato gli sforzi per migliorare la connettività ferroviaria transfrontaliera, nonostante la crescente domanda dopo la pandemia”.Il Gruppo FS intende sfidare il monopolio Eurostar investendo un miliardo di euro per lanciare un servizio ad alta velocità da Londra a Parigi entro il 2029, utilizzando treni ispirati al Frecciarossa 1000, prodotti da Hitachi Rail. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Donnarumma “La Cooperazione europea è fondamentale per lo sviluppo ferroviario”

