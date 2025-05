donna sta per lanciarsi dal cavalcavia carabiniere eroe tenta l incredibile

Un pomeriggio di straordinario coraggio ha avuto luogo ieri lungo la statale 42 della Val Cavallina. Un carabiniere scelto, libero dal servizio e in abiti civili, ha compiuto un atto eroico per salvare una donna sul punto di lanciarsi dal cavalcavia. La sua tempestiva reazione ha cambiato il corso di una tragedia imminente.

Un episodio di straordinario coraggio e umanità si è consumato ieri pomeriggio lungo la statale 42 della Val Cavallina, all’altezza di San Paolo d’Argon. Un carabiniere scelto in abiti civili, libero dal servizio e in viaggio con la famiglia, ha salvato una Donna che si era arrampicata sul parapetto di un cavalcavia, rischiando di lanciarsi nel vuoto.Avvedutosi della drammatica situazione, il militare – in forza alla Stazione di Albino – ha raggiunto la Donna, che si trovava aggrappata alla recinzione metallica, e con estrema calma ha iniziato a parlarle, guardandola “occhi negli occhi” per guadagnarne la fiducia. Poi, scavalcando egli stesso la barriera, l’ha stretta in un abbraccio, bloccandone ogni movimento per impedirle di cadere.Guarda il video:Il carabiniere ha mantenuto saldo il contatto fisico, tenendo la Donna aderente al parapetto, mentre insieme si spostavano lentamente verso il terrapieno sul lato destro del cavalcavia. 🔗Leggi su Thesocialpost.it