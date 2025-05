Donna pronta a gettarsi dal cavalcavia ad Albino | carabiniere eroe scavalca il parapetto e la salva

Un carabiniere libero dal servizio ha compiuto un gesto eroico ad Albino, salvando una donna in procinto di gettarsi da un cavalcavia. L'intervento tempestivo del militare, di stanza alla stazione dell'Arma di Bergamo, ha evitato una tragedia, dimostrando il coraggio e la prontezza di spirito di chi indossa la divisa.

Un carabiniere libero dal servizio e di stanza alla stazione dell'Arma di Albino , in provincia di Bergamo , è intervenuto ieri mattina per soccorrere una Donna che era sul punto di gettarsi da un cavalcavia lungo la statale 42 all'altezza di San Paolo d'Argon . Il militare dell'Arma , mentre era in auto con i suoi familiari, ha notato la Donna visibilmente agitata essere oltre il parapetto..