Donna di 29 anni fuori di sé prende a morsi i poliziotti a Padova l' epilogo della vicenda

A Padova, una donna di 29 anni originaria del Kenya ha scatenato il caos, aggredendo dei poliziotti e mordendoli durante un'operazione di arresto. L'episodio ha portato all'arresto della giovane per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, culminando in una vicenda drammatica che ha suscitato l'attenzione degli organi di informazione locali.

A Padova, una 29enne kenyota è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo un'aggressione agli agenti. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Donna di 29 anni fuori di sé prende a morsi i poliziotti a Padova, l'epilogo della vicenda

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Donna di 29 anni fuori di sé prende a morsi i poliziotti a Padova, l'epilogo della vicenda - A Padova, una 29enne kenyota è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo un'aggressione agli agenti. 🔗virgilio.it

Donna di 29 anni travolta e uccisa da una moto mentre attraversava la strada a Milano - Secondo quanto appreso, mentre la donna, 29 anni, stava attraversando la strada, è sopraggiunta la motocicletta condotta da un ragazzo che l'ha investita. Immediati i soccorsi. Sul posto sono ... 🔗msn.com

Investita da un motociclista, una donna di 29 anni muore a Milano - Una donna di 29 anni, Maricela Del Carmen Rivas Hernandez, è stata travolta da una motocicletta mentre attraversava la strada in via Bazzi all'angolo con viale Toscana, non lontano dall ... 🔗ansa.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Grugliasco: Donna Sbranata Da Cane Lupo Cecoslovacco

Una donna di 74 anni è morta sbranata in casa sua da quattro cani lupo cecoslovacchi. Venerdì 18 dicembre a Grugliasco, in provincia di Torino, una donna di 74 anni residente in via Boves è stata uccisa in casa da 4 cani lupo cecoslovacchi.