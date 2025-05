Donna accusa malore al volante ma riesce ad accostare | salvata da una pattuglia di vigili urbani fuori servizio L’episodio a Roma lungo la via Ostiense

Una donna di 58 anni ha accusato un malore mentre guidava lungo via Ostiense a Roma, rischiando una tragedia. Fortunatamente, è riuscita a accostare e ha ricevuto assistenza da una pattuglia di vigili urbani fuori servizio, che è intervenuta prontamente per salvarla. L'episodio è avvenuto lunedì mattina, il 12 maggio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Poteva accadere una tragedia lunedì mattina 12 maggio lungo via Ostiense a Roma, dove una donna di 58 anni ha accusato un malore mentre si trovava al volante della sua auto. Fortunatamente, l’intervento di una pattuglia fuori servizio del Gruppo di Sicurezza Sociale Urbana (GSSU) ha evitato il peggio. L’incidente e l’intervento tempestivo. Secondo quanto ricostruito, la donna ha avvertito il malore mentre si trovava nei pressi dello svincolo per il Grande Raccordo Anulare. Nonostante le difficoltà, è riuscita a accostare il veicolo con prontezza sulla destra, fermandosi prima che la situazione potesse evolvere in un pericolo maggiore. In quel momento, una pattuglia del GSSU, che transitava fuori servizio, ha notato la scena e non ha esitato ad intervenire. I soccorsi dei vigili e l’assistenza immediata. 🔗Leggi su Dayitalianews.com

Approfondimenti da altre fonti

Paura sull'Ostiense: malore al volante dell'auto. Salvata da vigili fuori servizio

Riporta romatoday.it: Ha accusato un malore mentre si trovava al volante della propria auto. Una donna di 58 anni è stata salvata dagli agenti della polizia. Sono stati momenti di apprensione quelli vissuti nella mattinata ...

Incidente Reggio Emilia, malore al volante: finisce fuori strada. Grave una donna di 71 anni

Come scrive msn.com: Reggio Emilia, 8 maggio 2025 – Ha accusato un malore al volante ed è finita con la sua auto – una Ford Kuga – fuori strada. Una donna di 71 anni è ricoverata in gravi condizioni all’Arcispedale Santa ...

Ventenne tenta il suicidio, anziana si sente male al volante: Polizia Locale salva due donne in poche ore

Lo riporta fanpage.it: Prima il salvataggio di una giovane ventenne che aveva tentato il suicidio poi il soccorso ad una donna che aveva avuto un malore alla guida ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Grugliasco: Donna Sbranata Da Cane Lupo Cecoslovacco

Una donna di 74 anni è morta sbranata in casa sua da quattro cani lupo cecoslovacchi. Venerdì 18 dicembre a Grugliasco, in provincia di Torino, una donna di 74 anni residente in via Boves è stata uccisa in casa da 4 cani lupo cecoslovacchi.