Donatella Versace contro il nuovo hotel a Miami | Vergognoso trarre profitto dalla nostra tragedia

Donatella Versace si oppone con fervore all'apertura del nuovo hotel "Donatella" a Miami Beach, accusandolo di sfruttare il dolore derivante dall'assassinio di suo fratello Gianni. Questo boutique hotel, a pochi passi dalla sua villa, ha suscitato indignazione globale, riaccendendo il dibattito sull'opportunità di trarre profitto da una tragedia così profonda.

Un nome iconico, un indirizzo simbolico, un dolore che non si spegne. A Miami Beach ha aperto un nuovo boutique hotel con annesso ristorante chiamato “Donatella”, situato a pochi passi da quella che fu la villa di Gianni Versace. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, accendendo immediatamente i riflettori su DonatellaVersace, sorella dello stilista ucciso nel 1997. In molti hanno pensato a un suo coinvolgimento diretto nel progetto, magari a un nuovo business legato all’ospitalità di lusso, come già fatto dal brand Versace in passato. Ma la risposta della stilista è arrivata chiara e durissima.Un nome che pesa, una memoria violataL’hotel in questione si chiama ufficialmente Donatella Boutique hotel & Restaurant. Sei camere da letto, interni lussuosi, un ristorante esclusivo. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Donatella Versace contro il nuovo hotel a Miami: “Vergognoso trarre profitto dalla nostra tragedia”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lo sfogo di Donatella Versace contro il nuovo hotel a Miami: «Vergognoso lucrare sulla nostra tragedia» - La stilista si scaglia contro la struttura aperta in Florida, a pochi passi dalla villa in cui fu ucciso il fratello Gianni: «Non c'entra nulla con me o con la mia famiglia» L'articolo Lo sfogo di Don ... 🔗msn.com

Versace, lo sfogo contro il nuovo ristorante: "Vergognoso trarre profitto dalla nostra tragedia" - La stilista ha preso le distanze dal nuovo hotel e ristorante aperto nei pressi della villa in cui il fratello Gianni fu ucciso ... 🔗msn.com

Donatella Versace contro il ristorante (che porta il suo nome) vicino alla casa dove fu ucciso il fratello Gianni: «Sfruttamento vergognoso» - Donatella Boutique Hotel & Restaurant. Così si chiama il nuovo lussuoso albergo con annesso ristorante che è stato inaugurato di ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nuovo DPCM 2 Novembre : cosa succede a parrucchieri e centri estetici

Il presidente del Consiglio ha spiegato che questa volta, visto che l'Italia ha una struttura articolata che consente un monitoraggio costante della situazione, non ci sar? un blocco generalizzato.