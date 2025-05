Donald Trump in Arabia Saudita poi potrebbe andare ad Ankara

Il presidente USA Donald Trump è recentemente atterrato in Arabia Saudita, segnando l'inizio del suo viaggio in Medio Oriente. Questa tappa, seguìta da una possibile visita ad Ankara, mira a discutere e affrontare le numerose crisi e conflitti che affliggono la regione, secondo quanto riportato da Fox News.

Il presidente Usa DonaldTrump è atterrato in ArabiaSaudita. Ne dà notizia Fox News che ha trasmesso le immagini dell’arrivo dell’Air Force One. L’ArabiaSaudita è la prima delle tre tappe del viaggio di Trump in Medio Oriente volto ad affrontare le molteplici crisi e i conflitti nella regione.L’agenda di Trump in Medio OrienteIl presidente Usa incontrerà il principe ereditario Mohammad bin Salman, leader de facto dell’ArabiaSaudita. I due discuteranno degli sforzi degli Stati Uniti per smantellare il programma nucleare iraniano, porre fine alla guerra a Gaza, contenere i prezzi del petrolio e di altri temi. Nel corso della giornata è prevista una cena ufficiale offerta dal principe ereditario e un incontro con Trump e i membri del Consiglio di cooperazione del Golfo, composto da Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, ArabiaSaudita ed Emirati Arabi Uniti. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Donald Trump in Arabia Saudita, poi potrebbe andare ad Ankara

