Dona una spesa | nei punti vendita Conad la raccolta di generi alimentari per i più bisognosi

Il 17 maggio, Bergamo ospita la sesta edizione dell’iniziativa "Dona una spesa", una raccolta di generi alimentari nei punti vendita Conad per supportare le famiglie in difficoltà. Presentata a Longuelo, questa campagna è stata avviata nel 2020 in risposta all'emergenza Covid, un segno tangibile di solidarietà per la comunità.

Bergamo. Sabato 17 maggio torna anche in città l’iniziativa “Dona una spesa”, giunta alla sesta edizione: è stata presentata a Longuelo, nell’aula corsi di Csv Bergamo. Tale iniziativa è stata istituita nel 2020, con l’avvento del Covid: si tratta di una raccolta di generialimentari per le famiglie in difficoltà economica promossa da Conad Centro Nord in collaborazione con la Csv Bergamo e con diverse associazioni del territorio.Un’iniziativa che sta riscontrando sempre più successo: lo scorso anno, per la quinta edizione, solo nella provincia di Bergamo, sono stati raccolti 21.651 kg di beni di prima necessità con 78 organizzazioni coinvolte ed un totale di 392 persone volontarie. Da segnalare come dal 2020 nella nostra provincia siano già stati raccolti oltre 100 tonnellate di prodotti. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Dona una spesa”: nei punti vendita Conad la raccolta di generi alimentari per i più bisognosi

Su questo argomento da altre fonti

Dona la spesa Coop, in Liguria offerte 30 tonnellate di alimenti - La raccolta solidale promossa il 10 maggio da Coop Liguria ha consentito di donare oltre 30 tonnellate di alimenti alle associazioni di volontariato impegnate nella lotta alla povertà, di cui 18 in pr ... 🔗ansa.it

Coop: “Dona la spesa”, raccolte 4 tonnellate nel Tigullio-Golfo Paradiso - Raccolta solidale di Coop Liguria: donate oltre 30 tonnellate di alimenti, di cui 4,1 nel Tigullio. Buoni risultati per la raccolta solidale di alimenti promossa il 10 maggio da Coop Liguria per soste ... 🔗msn.com

Coop Liguria, con Dona la spesa raccolte oltre 30 tonnellate di prodotti - Buoni risultati per la raccolta solidale di alimenti promossa il 10 maggio da Coop Liguria per sostenere le associazioni del ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Stati Uniti : Lisa Montgomery è stata giustiziata

Lisa Montgomery è stata giustiziata nello stato americano dell'Indiana, la prima esecuzione di un prigioniero negli Stati Uniti in quasi 70 anni.