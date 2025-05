Dominik Mysterio rivendica il suo posto nella WWE | Non ho avuto tutto solo perché sono figlio di Rey

DominikMysterio vuole essere chiaro: La sua ascesa in WWE non è frutto del nepotismo, ma il risultato di anni di duro lavoro.In una sincera intervista al podcast Intoxicados, l’attuale campione Intercontinentale ha affrontato uno dei malintesi più diffusi sulla sua carriera: L’idea che abbia ottenuto il suo posto in WWE solo grazie al padre, la leggenda Rey Mysterio:“La gente pensa che io sia entrato in WWE da un giorno all’altro” ha spiegato Dominik. “Ma mi sono allenato per quasi tre anni. Ho vissuto a Tampa, dove mi sono allenato con Jay Lethal, poi mi sono trasferito in Canada per continuare con Lance Storm. Il mio primo match è stato nel 2020, ma mi alleno dal 2017.”Ha anche documentato parte del suo percorso: “Pubblicavo i miei progressi – il mio primo 619, o le cose che facevo sul ring. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Dominik Mysterio rivendica il suo posto nella WWE:“Non ho avuto tutto solo perché sono figlio di Rey”

