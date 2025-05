Domenico Massari condannato all' ergastolo per l' omicidio di Antonio Magrini

Domenico Massari è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Antonio Magrini, avvenuto il 19 aprile 2024 nel carcere di Opera. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'Assise di Milano. Massari, già detenuto per un precedente omicidio, ha aggredito e ucciso Magrini, portando a un ulteriore inasprimento della sua pena.

DomenicoMassari è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di AntonioMagrini avvenuto il 19 aprile 2024 all'interno del carcere di Opera. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Milano. Massari stava già scontando il suo primo ergastolo per l'assassinio dell'ex moglie quando ha aggredito e.

