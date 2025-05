Domeniche della salute visite dermatologiche gratuite

Scopri le Domeniche della Salute, un'iniziativa che offre visite dermatologiche gratuite per sensibilizzare l'importanza della prevenzione. Le malattie della pelle, in costante aumento, possono influire negativamente sul benessere generale. Approfitta di questa opportunità per monitorare la tua salute e ottenere informazioni preziose per una pelle sana.

Tempo di lettura: < 1 minutoLe Malattie dermatologiche sono sempre più frequenti e spesso hanno un andamento cronico che determina, nel tempo, un forte impatto sul benessere psico-fisico dei pazienti e grave disabilità.I tumori cutanei, in aumento, sono i più frequenti degli altri organi ed apparati del nostro corpo.Secondo le statistiche più recenti, una persona su cinque svilupperà nella vita un Basalioma (la forma di Cancro della pelle e meno aggressiva). Ma i numeri sono in costante aumento, e i casi di Melanoma cutaneo (il più letale tumore cutaneo) sono raddoppiati in Italia negli ultimi 10 anni, stimolato anche dagli effetti dannosi dei raggi solari che arrivano fino a noi sotto forma di raggi UVA e UVB. I tumori della pelle, nel passato, erano spesso diagnosticati nella loro fase avanzata, condizione in cui si era praticamente impotenti, e le malattie dermatologiche Infiammatorie ed Autoimmuni gravi non avevano terapie efficaci.

