Domande graduatorie prima fascia ATA servizio in scuola accorpata | s’inserisce il codice meccanografico riportato sul certificato Pillole di Question Time

Il question time del 9 maggio 2025 su Orizzonte Scuola TV, condotto da Andrea Carlino con l'ospite Alberico Sorrentino (Anief-Condir), ha affrontato il tema delle graduatorie di prima fascia ATA per il servizio svolto in scuole accorpate. Durante l'incontro, sono state fornite utili informazioni riguardo all'inserimento del codice meccanografico sul certificato.

Nel QuestionTime del 9 maggio 2025 su Orizzonte scuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Alberico Sorrentino (Anief-Condir), è stata discussa la Questione relativa al servizio svolto in una scuola che è stata accorpata, una situazione frequente a causa del dimensionamento scolastico.L'articolo Domandegraduatorieprimafascia ATA, servizio in scuolaaccorpata: s’inserisce il codicemeccanograficoriportato sul certificato. Pillole di QuestionTime . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

