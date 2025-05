Docenti contro il dirigente | Profondamente offesi

Un’assemblea storica ha convocato i docenti dell’Ic di Bedizzole, profondamente offesi dagli auguri sarcastici del dirigente scolastico Pietro Michele Dursi, che ha etichettato alcuni di loro come “fannulloni”. Questo episodio ha svelato un malessere crescente, facendo affiorare le tensioni e le problematiche che affliggono il corpo docente e la comunità scolastica.

Un’assemblea così partecipata non la si ricordava da tempo. Gli auguri sarcastici del dirigente scolastico dell’Ic di Bedizzole Pietro Michele Dursi, ai Docenti “fannulloni“, al di là di qualche applauso sui social, hanno avuto l’effetto di far emergere la situazione di disagio vissuta in questi anni (molti si sono trasferiti altrove e c’è anche chi si è licenziato). Nell’assemblea che si è svolta il 6 maggio, è stato approvato un documento condiviso tra gli insegnanti con ben 102 voti favorevoli e due astenuti. "Il personale – si legge nel verbale pubblicato ieri sul sito della scuola – si è sentito Profondamente offeso dalle parole rivolte pubblicamente agli studenti e alle famiglie". L’assemblea "chiede pertanto che venga riconosciuto e garantito il rispetto verso tutto il personale scolastico, così come è sempre stato riservato nei confronti della dirigenza, anche in presenza di comportamenti e comunicazioni giudicati irrispettosi che devono trovare un luogo formale per l’eventuale valutazione". 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Docenti contro il dirigente: "Profondamente offesi"

