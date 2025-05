Docenti che hanno abbandonato nomina supplenza GPS sostegno potranno partecipare allo scorrimento di prima fascia per il ruolo?

Docenti che hanno abbandonato la nomina di supplenza GPS sostegno possono partecipare allo scorrimento di prima fascia per il ruolo. Tuttavia, coloro che rinunciano alla supplenza non potranno ricevere ulteriori incarichi fino al termine del biennio di validità delle graduatorie. Questo articolo esplora le implicazioni di tale situazione e le opportunità per le assunzioni finalizzate al ruolo.

Il docente, che abbandona la supplenza conferita da GPS sostegno, non potrà ottenere altre supplenze al 3006 e al 3108 per l'intero biennio di vigenza delle graduatorie. Potrà partecipare alle assunzioni finalizzate al ruolo?L'articolo Docenti che hannoabbandonatonominasupplenza GPS sostegnopotrannoparteciparealloscorrimento di primafascia per il ruolo? . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

