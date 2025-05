Dl elezioni approvato dalla Camera | referendum accorpati ai ballottaggi di giugno

La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il dl elezioni, con 131 voti favorevoli, 77 contrari e 3 astenuti. Le opposizioni hanno criticato l'accorpamento dei referendum ai ballottaggi dell'8 e 9 giugno, ritenendo inadeguata la scelta rispetto alla loro proposta di unire tali consultazioni al primo turno delle elezioni.

La Camera ha approvato definitivamente il dl elezioni con 131 voti a favore, 77 contrari e 3 astenuti. Tra le critiche sollevate dalle opposizioni che hanno votato contro c'è l'accorpamento dei referendum con i ballottaggi dell'8 e 9 giugno, e non - come da loro richiesto - con il primo turno delle amministrative.Tra le misure contenute nel provvedimento c'è la fine delle liste elettorali distinte per genere e delle file separate ai seggi. Nelle stesse liste per le donne coniugate o vedove non dovrà essere più indicato anche il cognome del marito. Ai referendum di quest'anno potrà essere esercitato il diritto di voto 'fuori sede'.

