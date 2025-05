Djokovic-Murray è già finita Però ora sono più amici dicono

La collaborazione tra Novak Djokovic e Andy Murray è giunta al termine dopo soli sei mesi. Nonostante l'intensa amicizia che li unisce, i risultati al di sotto delle aspettative hanno portato a questa decisione. Djokovic ringrazia Murray per l'impegno profuso, mentre entrambi si concentrano ora su nuovi orizzonti nel tennis.

Andy Murray non è più il coach di Novak Djokovic. E’ durata solo sei mesi, la collaborazione tra due leggende del tennis. La serie di scarsi risultati di Djokovic in questo inizio di stagione ha evidentemente indirizzato il rapporto professionale verso l’addio.“Grazie, coach Andy, per tutto il duro lavoro, il divertimento e il supporto negli ultimi sei mesi dentro e fuori dal campo, è stato davvero un piacere approfondire la nostra amicizia insieme”, ha scritto Djokovic in una dichiarazione.“Grazie a Novak per l’incredibile opportunità di lavorare insieme e grazie al suo team per tutto il duro lavoro svolto negli ultimi sei mesi. Auguro a Novak tutto il meglio per il resto della stagione”, ha dichiarato Murray.Djokovic e Murray, che da rivali che si sono affrontati in numerose finali Slam, sorpresero tutti annunciando la partnership a dicembre dello scorso anno. 🔗Leggi su Ilnapolista.it