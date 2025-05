Djokovic dice addio Murray dopo appena 6 mesi | La nostra amicizia è diventata più profonda

Dopo soli sei mesi, Novak Djokovic annuncia la conclusione della sua collaborazione con Andy Murray. Su Instagram, il tennista serbo esprime gratitudine per il supporto e il divertimento condiviso, sottolineando come la loro amicizia sia cresciuta. Nel frattempo, Djokovic si prepara a tornare in campo per nuove sfide.

dopo solo 6 mesi, termina la collaborazione tra Novak Djokovic e Andy Murray. “Grazie coach Andy per il duro lavoro, il divertimento, il sostegno in campo e fuori. La nostraamicizia è diventata più profonda“, ha fatto sapere il tennista serbo su Instagram. La prossima settimana sarà in campo per il Ginevra Open grazie a una wild card, prima di volare a Parigi per l’atteso Roland Garros. “Grazie, Novak, per questa incredibile opportunità di lavorare insieme e al suo team per il duro lavoro degli ultimi 6 mesi. Auguro a Novak il meglio per il resto della stagione”, ha aggiunto lo scozzese.Djokovic, assente agli Internazionali d’Italia 2025, continua a inseguire il titolo numero 100 nel circuito Atp. Finalista a Miami e semifinalista all’Australian Open, nel 2025 ha incassato per ben due volte una serie di tre sconfitte consecutive. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it