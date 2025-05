Djokovic dice addio a Murray dopo sei mesi

Con una dichiarazione congiunta, i due hanno annunciato che l’ex tennista scozzese non allenerà più l’ex n.1 del mondo 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Djokovic dice addio a Murray dopo sei mesi

Tennis: finisce dopo 6 mesi binomio Murray-Djokovic - ROMA, 13 MAG – E’ durato solo sei mesi il ‘matrimonio’ sportivo tra Novak Djokovic e Andy Murray. Con una dichiarazione congiunta, i due hanno annunciato che l’ex tennista scozzese non allenera’ piu’ ... 🔗lasicilia.it

Murray in lacrime dice addio: l'abbraccio di Djokovic, foto - Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta ... 🔗msn.com

Djokovic e quella frase che sa di addio: "Tornerò a Madrid, ma non so se da giocatore" - In cinque degli ultimi tornei che ha disputato, Novak Djokovic è uscito quattro volte all'esordio. È stato sconfitto al debutto tre volte nei primi quattro Masters 1000 stagionali: l'ultima ... 🔗informazione.it

