djokovic chiude la collaborazione con andy murray e affronta nuove sfide agonistiche

Novak Djokovic ha comunicato ufficialmente la fine della collaborazione con il coach AndyMurray, segnando una svolta nella sua esperienza professionale. In un messaggio condiviso sui social, il tennista serbo ha voluto ringraziare Murray per il contributo, la dedizione e l'entusiasmo dimostrato negli ultimi mesi, evidenziando come il percorso di lavoro abbia anche rafforzato un'amicizia .