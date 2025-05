Djokovic addio choc | rottura con coach Murray cosa c' è dietro

Un nuovo colpo di scena nella carriera di Novak Djokovic: il tennista serbo ha detto addio al suo coach Andy Murray, dopo solo sei mesi di collaborazione. Questa rottura solleva interrogativi sulle motivazioni di tale decisione, considerando la storicità della loro rivalità durante l'era dei Fab 5. Cosa si nasconde dietro questa scelta inaspettata?

Un nuovo scossone nel turbolento finale di carriera di Nole Djokovic. Il 37enne tennista serbo, ex numero 1 al mondo, si è separato dal suo coach, Andy Murray, dopo solo 6 mesi insieme. Una unione suggestiva, quella tra il Joker e lo scozzese, suo rivale in campo ai tempi stratosferici dei Fab 5 (Djokovic e Murray si contendevano i 4 slam con Roger Federer e Rafa Nadal), non ha dato i frutti sperati ma resta la stima, almeno a giudicare dalle parole d'addio di Djokovic. "Grazie, coach Andy, per tutto il duro lavoro, il divertimento e il supporto degli ultimi sei mesi dentro e fuori dal campo. Mi è piaciuto molto approfondire la nostra amicizia insieme", ha scritto Nole sui social. "La nostra amicizia è diventata più profonda", questo il senso delle sue parole. Djokovic la prossima settimana sarà in campo a Ginevra grazie a una wild card prima di volare a Parigi per il Roland Garros. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it