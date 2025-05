Diverdeinverde | l' evento per scoprire che Bologna è un giardino

**Diverdeinverde** è l'evento che trasforma Bologna in un giardino da esplorare, in programma il 17 e 18 maggio. Siete pronti a scoprire la bellezza verde della città? Dalla cima della Torre degli Asinelli, simbolo di Bologna, il panorama rivela come il cuore della città si intrecci con la natura circostante, invitando tutti a una nuova visione urbana.

Diverdeinverde è in programma il 17 e 18 maggio. Siete mai stati in cima alla Torre degli Asinelli, la più alta delle due torri che, insieme a piazza Maggiore e agli edifici intorno, è uno dei simboli più noti di Bologna? Guardando da lassù è facile accorgersi di come il cuore della città sia. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - "Diverdeinverde": l'evento per scoprire che Bologna è un giardino

Cosa riportano altre fonti

Bologna Estate 2025: festival, rassegne, grandi eventi in centro e nei quartieri - Bologna Estate 2025: dal 16 maggio al 28 settembre torna il cartellone di iniziative estive coordinato e promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con la Città Metropolitana, che compie venti a ... 🔗bolognatoday.it

Diverdeinverde: come partecipare e tutte le info utili - La undicesima edizione di Diverdeinverde aprirà più di quaranta giardini, oltre a offrire visite guidate ed eventi in tema ( leggi qui il programma ). La possibilità è scoprire giardini segreti dentro ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Bologna Estate compie 20 anni, presentato il programma degli eventi - Il cartellone degli appuntamenti dal 16 maggio al 28 settembre, pubblicato da Comune e Città Metropolitana: oltre 380 progetti e iniziative ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Donna morta trovati a pezzi in un cassonetto a Bologna

Il corpo, tagliato a pezzi, di una Donna di 31 anni è stato ritrovato in un bidone della spazzatura alla periferia di Bologna.