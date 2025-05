Distruggere le case Il piano di Netanyahu per svuotare Gaza dai palestinesi

Nel contesto del conflitto israelo-palestinese, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato un piano controverso per distruggere le abitazioni a Gaza. Questo intervento mira a svuotare la regione dai palestinesi, intensificando le già drammatiche condizioni di vita e sollevando forti preoccupazioni a livello internazionale.

Un nuovo avvertimento per gli abitati di Gaza. In un intervento a porte chiuse alla Commissione Affari Esteri e Difesa della Knesset, ieri, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe dichiarato che sta "distruggendo sempre più case a Gaza e di conseguenza i palestinesi non hanno un posto dove tornare”. A rivelarlo sono trascrizioni parziali delle dichiarazioni fatte dal premier nella commissione del parlamento trapelate ai media israeliani e rilanciate ora dal quotidiano Times of Israel. "L'unica conseguenza ovvia sarà che i cittadini di Gaza sceglieranno di emigrare fuori dalla Striscia. Ma il nostro problema principale è trovare paesi che li accolgano", avrebbe detto Netanyahu. Il numero uno di Tel Aviv avrebbe inoltre riferito ai membri della commissione parlamentare di aver discusso con il presidente negli ultimi giorni del piano di Donald Trump per l'occupazione di Gaza da parte degli Stati Uniti, ma ha riconosciuto che ci sono state difficoltà nella sua attuazione. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Distruggere le case”. Il piano di Netanyahu per svuotare Gaza dai palestinesi

