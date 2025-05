Disoccupazione Naspi per docenti precari e supplenti | guida pratica alla domanda 2025

La Naspi rappresenta una risorsa fondamentale per i docenti precari e supplenti al termine dell'anno scolastico. Questa guida pratica offre tutte le informazioni necessarie per presentare la domanda di indennità di disoccupazione nel 2025, garantendo supporto e orientamento in un momento cruciale per la professione educativa.

Per migliaia di docentiprecari e supplenti a tempo determinato la fine anno scolastico, con l’interruzione dell’attività didattica, coincide con la fine del contratto di lavoro. A garantire un paracadute c’è però la Naspi: l’indennità di Disoccupazione erogata dall’Inps, pensata per coprire i periodi di vuoto contrattuale. La prestazione si ottiene trasmettendo domanda all’Inps, da presentare entro i termini previsti. Nei paragrafi che seguono i dettagli su requisiti, durata e modalità di calcolo dell’assegno. Indice A chi spetta la Naspidocenti2025 Come si invia la domanda Tempi di invio domandaNaspidocenti2025 Invio tempestivo della domanda Importo della DisoccupazioneNaspi Quanto dura la Naspi2025A chi spetta la Naspidocenti2025 Il personale docente della scuola che vede chiudersi il contratto di lavoro al termine dell’anno scolastico 20242025 può legittimamente fruire dell’indennità Naspi, in presenza di una serie di requisiti, quali: stato di Disoccupazione involontario (sono pertanto escluse le ipotesi di dimissioni, eccezion fatta per quelle per giusta causa o rassegnate durante il periodo tutelato di maternità;13 settimane di contributi totalizzate nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di Disoccupazione. 🔗Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Disoccupazione Naspi per docenti precari e supplenti: guida pratica alla domanda 2025

