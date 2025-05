Disney rivela il primo sguardo a Jumba di Lilo & Stitch

Disney ha svelato il primo sguardo a Jumba, uno dei personaggi chiave del live-action di Lilo & Stitch. In attesa dell'estate, il film promette di riportare in vita questa iconica storia, già presentata con il debutto di Pleakley in un trailer precedente. Prepariamoci a vivere nuove avventure nell'adorabile universo di Hawaii!

Il film live-action DisneyLilo & Stitch si appresta a dare il via all’estate in grande stile, e ora abbiamo il primosguardo a uno dei protagonisti principali. Pleakley ha fatto il suo debutto in un precedente trailer, e ora ha fatto la sua prima apparizione la persona responsabile della creazione di Stitch, che risponde al nome di Dr. Jumba Jookiba. Jumba è noto per la sua grande statua, la sua pelle viola, il suo naso più grande e i suoi quattro occhi, e gran parte di questi elementi sono arrivati intatti al live-action. Inoltre, possiamo dare un’altra occhiata a Pleakley seduto accanto a Jumba, e potete vedere il post e la foto qui sotto. Anche se la foto è un po’ più scura, è possibile distinguere la pelle dai toni violacei, e il naso più grande e i due occhi su ciascun lato del viso sono tutti presenti. 🔗Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Disney rivela il primo sguardo a Jumba di Lilo & Stitch

