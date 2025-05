Diserbo stradale al via il piano congiunto di Comune e AnconAmbiente | le zone e le vie interessate dai lavori

... interesserà diverse zone e vie della città. Grazie a questa iniziativa, si punta a rimuovere le infestanti dalle aree stradali, garantendo un ambiente più curato e accessibile per tutti i cittadini. L'intervento rappresenta un passo importante verso la salvaguardia del patrimonio urbano e la valorizzazione degli spazi pubblici.

ANCONA – Prende il via in questi giorni ad Ancona un ampio e articolato piano di Diserbo meccanico stradale, promosso congiuntamente dal Comune di Ancona e AnconAmbiente. Si tratta di un intervento finalizzato a migliorare il decoro urbano, la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici, che.

