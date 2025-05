Disco celebration coi Funkclub alle Grotte

Preparati a scatenarti con il grande evento Disco Celebration presso la Discoteca Vivi - Le Grotte! Sabato 24 Maggio, alle 22:30, vivi una notte indimenticabile con tre sale e quattro atmosfere musicali diverse. Inizia la serata con una live band e continua a ballare fino all'alba! Un'opportunità imperdibile per festeggiare prima dell'estate!

Sabato 24 Maggio, ore 22:30DiscocelebrationalleDiscoteca Vivi - Le GrotteVia Oberdan 21, San Pietro in Casale (Bo)Aspettando le caldi notte estive, tre Sale e quattro distinte situazioni musicali con Live band ad inizio serata e musica, per chi ha voglia di far serata ballando!

Xbox Anniversary Celebration: multiplayer free-to-play di Halo Infinite (Beta)

Xbox ha celebrato il suo 20esimo compleanno durante l’evento Xbox Anniversary Celebration.Di seguito alcune tra le principali novità:Per ringraziare la community Xbox per i 20 anni di supporto, 343 Industries ha lanciato la beta free-to-play del Multiplayer di Halo Infinite e la Season 1 con tre settimane di anticipo, disponibili a partire da ora per tutti i giocatori su Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows.