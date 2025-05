Discarica abusiva a cielo aperto fra Prato e Carmignano | rimossi i rifiuti

Una discarica abusiva è stata rimossa nella campagna di Seano, al confine tra Prato e Carmignano. Interventi decisivi hanno portato via circa 170 tonnellate di rifiuti misti, provenienti da abbandoni in un’area agricola adiacente a un torrente. La bonifica rappresenta un passo importante per la salvaguardia dell'ambiente locale.

Prato – È stata completata la rimozione di rifiuti misti in una Discaricaabusiva realizzata a fin dal 2023 nella campagna di Seano, a ridosso di via Brugnani, al confine fra Prato e Carmignano, su un terreno agricolo adiacente a un torrente, dove risultano essere state scaricate circa 170 tonnellate di rifiuti, con numerose e ripetute azioni di abbandono e di scarico sul suoloLe stesse hanno originato una vera e propria collinetta alta oltre tre metri con una dimensione di oltre 500 metri quadri, interamente costituita da rifiuti speciali e da rifiuti pericolosi di varia natura miscelati tra di loro: 80 tonnellate di rifiuti misti dell’attività di demolizione e costruzione edile, 56 tonnellate di rifiuti da fibre tessili, 29 tonnellate di rifiuti plastici, una tonnellata di cemento oltre a Raee, batterie, pneumatici, bombole di gas, oli per motori e filtri dell’olio, pitture e vernici di scarto. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

