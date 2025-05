Disastro Sampdoria per la prima volta nella storia in Serie C Tutti i risultati e i verdetti dell’ultima giornata di B

La storica retrocessione della Sampdoria in Serie C segna un momento buio per i blucerchiati, che non riescono a evitare il disastro pareggiando contro la Juve Stabia. In una giornata finale ricca di emozioni, il Cittadella condivide lo stesso destino, sancendo così verdetti decisivi per il campionato di Serie B.

Roma, 13 maggio 2025 – Termina nel modo peggiore la stagione della Sampdoria, che retrocede in Serie C. I blucerchiati non vanno oltre il pareggio contro la Juve Stabia, che li condanna definitivamente alla discesa in terza serie. Stesso destino per il Cittadella, che nello scontro salvezza con la Salernitana perde 2-0, mentre la squadra di Marino affronterà ai playout il Frosinone. Per quanto riguarda i playoff, nulla da fare per il Bari: il Cesena sconfigge il Modena e si qualifica come settima, complice il pareggio del Palermo contro la Carrarese. 0-0 al Menti: per la Sampdoria è Serie C. Non potevano immaginarsi un finale peggiore i giocatori della Sampdoria, che dopo aver vinto la scorsa giornata contro la Salernitana non vanno oltre il pari al Menti contro la Juve Stabia. Poche occasioni, con la più clamorosa che capita a Niang all'82', ma che non riesce a capitalizzare. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Disastro Sampdoria, per la prima volta nella storia in Serie C. Tutti i risultati e i verdetti dell’ultima giornata di B

Sampdoria, non solo la prima squadra: il disastro è globale. Anche nel femminile e giovanili

La Sampdoria retrocede in Serie C: che disastro! Salernitana-Frosinone ai playout: tutti i verdetti della Serie B

