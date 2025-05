Disastro aereo tragedia enorme | Di chi è la colpa di questa strage fuori tutto

Il disastro aereo del volo MH17 della Malaysia Airlines, avvenuto il 17 luglio, ha segnato una tragedia enorme, suscitando interrogativi su chi sia responsabile di questa strage. Con una decisione storica, l'ICAO ha condannato la Federazione Russa per violazioni del diritto aereo internazionale, gettando ulteriore luce su una delle più gravi crisi del settore aviazione.

Con una decisione senza precedenti, l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) ha ufficialmente condannato la Federazione Russa per la violazione del diritto aereo internazionale in relazione all'abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines. Il Disastro avvenne il 17 luglio 2014 nei cieli dell'Ucraina orientale, causando la morte di 298 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio.La dichiarazione dell'ICAO, resa pubblica al termine di una lunga procedura di risoluzione delle controversie tra Stati membri, rappresenta una svolta: è infatti la prima volta nella storia dell'organizzazione che il Consiglio emette una decisione di merito su un conflitto tra Paesi in base alle norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale.