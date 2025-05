Disastro aereo MH17 l’Onu condanna la Russia | Responsabile del lancio del missile che causò 298 morti

Il disastro aereo del volo MH17 della Malaysia Airlines ha segnato una tragedia con 298 vittime nel 2014. Ora, l'ONU condanna ufficialmente la Russia, identificandola come responsabile del lancio del missile che ha causato la strage. La decisione dell'ICAO rappresenta un passo storico nel riconoscimento delle violazioni del diritto aereo internazionale da parte della Federazione Russa.

