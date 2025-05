disarmare le parole per la pace l appello del papa ai giornalisti

Papa Leone XIV, nella sua prima udienza pubblica, ha lanciato un appello sincero ai giornalisti e operatori della comunicazione: "Disarmiamo le parole e disarmeremo la Terra". Con un tono amichevole, ha cercato di ridurre le distanze, invitando i media a contribuire alla pace attraverso un’informazione responsabile e consapevole.

"Cari amici, disarmiamo le parole e disarmeremo la Terra". Nella sua prima udienza pubblica, ieri in Aula Paolo VI, Papa Leone XIV ha voluto incontrare giornalisti e operatori della comunicazione e li ha appellati fin da subito "amici", riducendo le distanze imposte dal ruolo. Dodici minuti di discorso letto in italiano e tradotto in inglese sui maxischermi, interrotto per ben otto volte dagli applausi della sala che ha fatto sorridere il Papa. E lui si è lasciato andare a una battuta in inglese: "Dicono che applaudire all’inizio non importi molto. Ma se alla fine sarete ancora svegli e vorrete ancora applaudire, grazie mille".Poi riprende il suo discorso con quelle due parole, "Disarmare e disarmante", con cui ha iniziato il suo pontificato e chiede la collaborazione di tutti i media internazionali: "Una comunicazione disarmata e disarmante ci permette di condividere uno sguardo diverso sul mondo e di agire in modo coerente con la nostra dignità umana. 🔗Leggi su Lanazione.it