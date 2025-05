Disagio giovanile l’esperienza di don Bosini condivisa nella realtà di oggi

Il disagio giovanile è una problematica attuale che richiede attenzione e riflessione. Giovedì 15 maggio, "La Ricerca" invita il territorio a un confronto sull'esperienza di Don Bosini, con ospiti di spicco come il pedagogista Ivo Lizzola e il presidente nazionale. Un'opportunità per affrontare le sfide che i giovani si trovano ad affrontare oggi.

Giovedì 15 maggio “La Ricerca” chiama il territorio a riflettere sulla questione-giovanile. Interverranno anche il pedagogista Ivo Lizzola, Ordinario di Pedagogia sociale e Pedagogia della marginalità, del conflitto e della mediazione presso l’Università di Bergamo, e il presidente nazionale. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Disagio giovanile, l’esperienza di don Bosini condivisa nella realtà di oggi

Ne parlano su altre fonti

Disagio giovanile, #noncifermanessuno: Luca Abete in Tour

Riporta askanews.it: Roma, 10 mag. (askanews) -Si è appena conclusa la prima parte dell’undicesima edizione del tour motivazionale universitario #NonCiFermaNessuno. “È stata un’esperienza straordinaria. – ha commentato Ab ...

Disagio Giovanile, un confronto aperto a Lecce per costruire comunità solidali in memoria di Pierandrea

Da leccenews24.it: Per coloro che non potranno essere presenti fisicamente, l'intera giornata sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dell'associazione ...

“Disagio giovanile, quale ruolo per la comunità?”, confronto aperto in memoria di Pierandrea Longo

leccenews24.it scrive: “Disagio giovanile, quale ruolo per la comunità?” è il titolo dell’evento in programma a Lecce domani, mercoledì 7 maggio, alle 9.30 nell’Aula 7 del complesso Studium 2000 (via di Valesio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scandalo calcio giovanile: dirigente Branca si dimette dopo accuse di corruzione

Emiliano Branca, ex direttore sportivo delle squadre Primavera e Juniores dell'US Città di Pontedera, si è dimesso dal suo incarico a seguito delle indagini della procura federale che lo hanno coinvolto in un caso di corruzione.