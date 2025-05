Disagi in via Masi Via al restyling e primi ingorghi

I disagi per i bolognesi si ampliano con l'avvio dei lavori di restyling in via Masi. Mentre la linea del tram continua a creare preoccupazioni, la zona Murri si trova ora a fronteggiare ingorghi e interruzioni legate al rifacimento del manto stradale, evidenziati ieri mattina, in particolare in via Leand.

Non c’è solo il tram a impensierire i bolognesi in questo periodo. Anche in zona Murri iniziano infatti i primiDisagi, questa volta non per la linea rossa, ma per il rifacimento del manto stradale in via Ernesto Masi.Partenza dei cantieri con qualche ingorgo ieri mattina, soprattutto in via Leandro Alberti, così come nelle ore di punta. Da Palazzo d’Accursio, però, non vengono evidenziate segnalazioni particolari, così come dalla polizia locale.L’attività di restyling del manto stradale, come annunciato dall’amministrazione, si svolgerà in tre fasi: da via Mazzini a via Leandro Alberti l’operazione durerà circa due settimane.Stesse tempistiche da via Leandro Alberti a via Mezzofanti, mentre nel tratto da via Mezzofanti a via Murri la durata sarà di circa un mese. In ogni tratto interessato è vietata la sosta su entrambi i lati della strada, mentre il transito dei veicoli sarà su una sola corsia. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Disagi in via Masi. Via al restyling, e primi ingorghi

