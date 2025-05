DIRETTA Modena-Cesena ultimi 90 minuti di campionato | il Cesena ha bisogno di un punto per i playoff

Ultimi 90 minuti di campionato di Serie B, con il Cesena a Modena in cerca di un punto cruciale per garantirsi i playoff. La tensione è palpabile, e Mignani punta su Klinsmann tra i pali, mentre i bianconeri sperano di non dover dipendere dal risultato del Bari contro il Sudtirol. La sfida si preannuncia decisiva.

ultimi 90 minuti di un campionato di serie B pronto a consegnare i verdetti finali, il Cesena ha bisogno di un punto a Modena per avere la certezza matematica dei playoff senza doversi curare del risultato del Bari in casa del Sudtirol di Castori. Mignani si affida a Klinsmann tra i pali, Ciofi. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - DIRETTA Modena-Cesena, ultimi 90 minuti di campionato: il Cesena ha bisogno di un punto per i playoff

Le notizie più recenti da fonti esterne

Modena-Cesena, Mignani: "Dobbiamo volere i playoff con tutte le nostre forze, non è un obiettivo fine a se stesso" - I bianconeri hanno bisogno di un punto per avere la certezza di staccare un posto ai playoff, in caso di sconfitta i bianconeri dovranno monitorare la partita del Bari in casa del Sudtirol ... 🔗cesenatoday.it

Modena-Cesena: gara rinviata a data da destinarsi a seguito della morte di Papa Francesco - Diretta Modena-Cesena di Lunedì 21 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B MODENA – Lunedì 21 aprile, alle ore 17:30, allo Stadio “Alberto Braglia” ... 🔗calciomagazine.net

Serie B: Radiocronaca diretta Modena-Cesena - Radiocronaca Modena-Cesena Modena-Cesena su Radio1 Rai Modena-Cesena su Radio Sportiva La diretta radio streaming avrà inizio sulle emittenti specificate a partire dalle ore 17.30, mentre a ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Terremoto Emilia Romagna. Scossa 3.3 gradi tra Modena e Reggio

Alle 10.20 di domenica 13 dicembre una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 gradi è stata registrata dall'Ingv.