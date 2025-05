DIRETTA | Milan-Bologna la conferenza stampa di Conceicao | seguila LIVE

Segui in diretta la conferenza stampa di Sergio Conceicao e del capitano del Milan alla vigilia della finale di Coppa Italia. Domani sera, allo stadio Olimpico di Roma, i rossoneri sfideranno il Bologna di Vincenzo Italiano. Scopri le ultime dichiarazioni e le emozioni che anticipano questo atteso match.

Le dichiarazioni del tecnico portoghese e del capitano alla vigilia della finale di Coppa Italia, che andrà in scena all’Olimpico domani seraE’ vigilia di Coppa Italia per il Milan di Sergio Conceicao. Domani i rossoneri affronteranno allo stadio Olimpico di Roma il Bologna di Vincenzo Italiano per l’ultimo atto della competizione.DIRETTAMilan-Bologna, la conferenzastampa di Conceicao: seguilaLIVE – Calciomercato.itAlzare al cielo un altro trofeo, dopo la Supercoppa, renderebbe certamente meno amara una stagione, che senza la qualificazione in Champions League non può essere considerata positiva. La Coppa Italia è dunque vista come un punto da cui ripartire per il prossimo anno. Le attenzioni di tutti, adesso, però, sono ovviamente alla sfida di domani, da vincere a tutti i costi.La conferenzastampa di MaignanLa conferenzastampa di Maignan (LaPresse) – Calciomercato. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA | Milan-Bologna, la conferenza stampa di Conceicao: seguila LIVE

