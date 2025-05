dire fare ripudiare | il 25 maggio la festa per i 31 anni di emergency tra musica e incontri

Il 25 maggio, unisciti a noi per celebrare i 31 anni di EMERGENCY con una giornata di festa al giardino della sede in via Santa Croce 19. Due verbi, "dire" e "fare", insieme a "ripudiare", racchiudono la nostra missione. Partecipa a questa celebrazione dedicata a chi da 31 anni offre cure gratuite e assistenza umanitaria.

dire, fare, ripudiare. Tre verbi per festeggiare tutti insieme il compleanno di emergency domenica 25 maggio, presso il giardino della sede dell’Ong in via Santa Croce 19. Una giornata di festa dedicata all’associazione che, fondata nel maggio del 1994, da 31 anni fornisce cure gratuite e. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - "dire, fare, ripudiare": il 25 maggio la festa per i 31 anni di emergency tra musica e incontri

