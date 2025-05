Dimissioni e nuovo ruolo Chiellini | cosa succede alla Juventus | ESCLUSIVO

In un momento cruciale per la Juventus, le dimissioni di Chiellini segnano un'importante svolta. Che impatto avrà sul futuro del club? Con Eleonora Trotta, Giorgio Musso e Flaminia Laurenzi, analizziamo le ultime novità sul calciomercato bianconero e gli sviluppi in campo in vista della qualificazione Champions. Non perdere questo appuntamento esclusivo con Ti Amo Calciomercato.it!

Con la direttrice Eleonora Trotta, Giorgio Musso e Flaminia Laurenzi, nuovo appuntamento con Ti Amo Calciomercato.it. Il punto con le ultime news relative al calciomercato bianconero dopo l’ultimo scossoneSono ore concitate allaJuventus, sia in campo dove l’obiettivo resta la qualificazione Champions, che al di fuori con le Dimissioni di Francesco Calvo dal ruolo di Managing Director Revenue che hanno scosso l’ambiente.Dimissioni e ribaltone nella notte: cosasuccedeallaJuventus (LaPresse) – Calciomercato.itSi chiude quindi in questo modo il secondo ciclo del dirigente in quel di Torino dopo tre anni. La prima volta Calvo e la Juve avevano incrociato professionalmente le strade tra il 2011 e il 2015. A due giornate dalla fine di un campionato intenso e costellato di alti e bassi è quindi arrivato l’ennesimo colpo di scena. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dimissioni e nuovo ruolo Chiellini: cosa succede alla Juventus | ESCLUSIVO

