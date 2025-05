Dimissioni del responsabile marketing Juventus sconvolgono i piani strategici di Elkann

Le dimissioni del responsabile marketing della Juventus, annunciate poche settimane fa, hanno scosso profondamente i piani strategici di John Elkann. Questo cambiamento inaspettato apre interrogativi cruciali sulla rifondazione estiva del club, lasciando in sospeso il futuro della società e i progetti di rilancio previsti per la prossima stagione.

Il responsabile marketing della Juventus ha comunicato la sua decisione di lasciare il club al termine della stagione. L'annuncio ha suscitato notevole interesse, soprattutto in relazione ai piani futuri di John Elkann per la rifondazione estiva della società, che vedeva l'ex titolare un ruolo centrale accanto a Giorgio Chiellini. Una scelta inaspettata per il futuro.

