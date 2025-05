Diga cassoni non collaudabili E Rixi conferma i dubbi Anac su extracosti per i fondali fangosi

I recenti sviluppi sulla diga cassoni non collaudabili sollevano inquietudini riguardo agli extracosti legati ai fondali fangosi. La Commissione collaudo, guidata dall’ingegner Sappa, conferma i dubbi espressi dall'ANAC sulla conformità necessaria. Due anni fa, il professor Silva aveva già avvertito sui potenziali rischi legati alla profondità dell'opera, rendendo la situazione ancora più preoccupante.

La Commissione collaudo presieduta dall’ingegner Sappa non li ritiene a norma. Due anni fa il professor Silva metteva in guardia dai rischi della profondità 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Diga, cassoni non collaudabili”. E Rixi conferma i dubbi Anac su extracosti per i fondali fangosi

Ne parlano su altre fonti

“Diga, cassoni non collaudabili”. E Rixi conferma i dubbi Anac su extracosti per i fondali fangosi - La Commissione collaudo presieduta dall’ingegner Sappa non li ritiene a norma. Due anni fa il professor Silva metteva in guardia dai rischi della ... 🔗genova.repubblica.it

Nuova diga, il consorzio: "Con la mega chiatta realizzazione nei tempi previsti" - "I lavori del consorzio Per Genova Breakwater per la nuova diga foranea di Genova procedono spediti e con importanti risultati, che testimoniano la solidità tecnica e organizzativa del lavoro in corso ... 🔗genovatoday.it

Diga, Breakwater: cassoni solidi e lavori spediti. Ce la faremo nei tempi previsti - “I lavori del Consorzio Per Genova Breakwater per la nuova diga foranea del Porto di Genova procedono spediti e con importanti risultati, che testimoniano la solidità tecnica e organizzativa del ... 🔗ligurianotizie.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Crollo diga in Kenya: piogge torrenziali causano decine di morti e dispersi

Nel sud del Kenya, il crollo di una diga ha causato la morte di almeno 40 persone e lasciato decine di dispersi.