Diga | Bucci Fase B pronta entro il 2028 ma Bonelli annuncia esposto alla Corte dei Conti

La costruzione della diga Bucci avanza verso la fase B, prevista per la conclusione entro la fine del 2027. Tuttavia, il consigliere Bonelli ha annunciato un esposto alla Corte dei Conti, evidenziando preoccupazioni sui costi e la gestione dei fondi necessari, che ammontano a un miliardo e 550 milioni di euro.

"La Fase B della costruzione della Diga sarà completata entro fine 2027, massimo nei primi mesi del 2028, andremo a gara appena arrivano gli ultimi 142 milioni del Mit, poi ci sono i 160 milioni per l'ulteriore negoziazione, il totale sarà un miliardo 550 milioni di euro. La differenza rispetto.

