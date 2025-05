Diffonde notizie false sulla morte di Pamela Mastropietro poliziotto patteggia a un anno

Un ex poliziotto dell'Ufficio Immigrazione di Macerata è stato condannato a un anno di carcere, pena sospesa, per aver diffuso notizie false riguardanti l'omicidio di Pamela Mastropietro. La sentenza è stata emessa oggi presso il tribunale di Ancona, dove l'imputato ha patteggiato per le sue dichiarazioni fuorvianti.

ANCONA – Un poliziotto dell'Ufficio Immigrazione della questura di Macerata, ormai in pensione, ha patteggiato oggi ad un anno (pena sospesa), in tribunale ad Ancona. Era accusato di false informazioni a pubblico ministero sull'omicidio di PamelaMastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Diffonde notizie false sulla morte di Pamela Mastropietro, poliziotto patteggia a un anno

Ne parlano su altre fonti

La notizia della morte di Pietro Masotti è falsa, l’attore de Il Paradiso delle Signore furioso: “Sciacalli irrispettosi” - Sui social un post annuncia la morte di Pietro Masotti. L'attore, che nel Paradiso delle Signore interpreta Marcello Barbieri, ha replicato furioso: "Sciacalli" ... 🔗fanpage.it

La falsa copertina di Charlie Hebdo contro Zelensky che sfrutta la morte di Papa Francesco - La bufala è stata condivisa due giorni dopo il decesso del Pontefice L'articolo La falsa copertina di Charlie Hebdo contro Zelensky che sfrutta la morte di Papa Francesco proviene da Open. 🔗msn.com

Il falso documento sulla morte di John Fitzgerald Kennedy - Ecco un confronto tra il falso (sopra) e quello reale (sotto): A diffondere per primo il contenuto ... a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il grave lutto di Pamela Prati : è morto il nipote!

Straziante lutto per Pamela Prati : “Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita.