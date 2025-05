Dietrofront Cristiano Ronaldo | pronto a strappare l’accordo con l’Al-Nassr e a un clamoroso ritorno allo Sporting

Cristiano Ronaldo potrebbe fare un clamoroso dietrofront, pronto a rescindere l'accordo con l'Al-Nassr e tornare allo Sporting Lisbona. Dopo l'eliminazione dalla Champions League asiatica e un'altra stagione senza trofei, le delusioni accumulate in Arabia Saudita spingono il fenomeno portoghese a valutare un cambio di rotta verso il club che lo ha lanciato nel calcio.

L`eliminazione dalla Champions League asiatica e l`ennesima stagione senza titoli da quando è approdato all`Al-Nassr non sembrano essere andate. 🔗Leggi su Calciomercato.com

