Diego Abatantuono compie 70 anni | Invecchiare è uno schifo altro che lieta ricorrenza

Diego Abatantuono festeggia il suo settantesimo compleanno con una riflessione pungente: “Invecchiare è uno schifo, mica lo sapevo che si diventa vecchi”. Un messaggio che rivela il suo approccio disincantato alla vita e ai traguardi, celebrando la carriera e l’uomo dietro il grande schermo.

“Invecchiare è uno schifo, mica lo sapevo che si diventa vecchi”, a dichiararlo è DiegoAbatantuono che compie 70 anni. Cifra tonda per l’attore che, tuttavia, accoglie il nuovo traguardo con un certo distacco. 🔗Leggi su Fanpage.it

