dialogo tra istituzioni e ragazzi gli incontri tematici sotto il loggiato del comune

...scambio di idee tra ragazzi e amministrazione. Questi incontri offrono un'opportunità per i giovani di esprimere le proprie opinioni e proposte, favorendo una partecipazione attiva nella costruzione del futuro della comunità. Un progetto che mira a rafforzare il legame tra le istituzioni e le nuove generazioni, promuovendo un dialogo costruttivo e inclusivo.

Un canale diretto di Dialogo tra giovani e istituzioni a Montevarchi. Fino a metà giugno, ogni venerdì, il loggiato del Comune ospiterà un ciclo di incontritematici dedicati alle nuove generazioni. L'iniziativa, fortemente voluta dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, è nata in modo spontaneo da uno scambio via mail con una studentessa, Juliana Sinani, e si è trasformata in un progetto concreto di confronto sul presente e il futuro della città."E' un'iniziativa a cui tengo particolarmente, nata in maniera spontanea – afferma il Sindaco - sono stata contattata da Juliana via mail, le ho chiesto di vederci e gli ho proposto di organizzare insieme una serie di appuntamenti dove i giovani potranno confrontarsi apertamente su temi cruciali come la loro salute, la sicurezza, l'ambiente, il disagio giovanile.