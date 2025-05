Dialogo e Sinergie per una Sanità sostenibile | tappa napoletana del road show

Si è svolta a Napoli la terza tappa del “Road show regionale-Economia della salute”, un'importante iniziativa promossa da Summeet in collaborazione con il Centro di ricerca sull'economia e il management in sanità e nel sociale. L'evento, ospitato nella sala Caduti di Nassiriya, ha focalizzato l'attenzione su dialogo e sinergie per una sanità sostenibile.

