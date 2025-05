diagrams in fondazione prada a venezia un viaggio dentro la comunicazione visiva di dati ideata dallo studio di koolhaas

"Diagrams" alla Fondazione Prada di Venezia offre un'affascinante esplorazione della comunicazione visiva dei dati, progettata dallo studio di Rem Koolhaas. Questa mostra trasforma mappe e diagrammi in opere d'arte, rivelando un'immagine del mondo sorprendentemente chiara e complessa. Un viaggio che sfida le aspettative e invita a riflettere sulla rappresentazione delle informazioni.

Venezia, 12 mag. (askanews) – Forse è difficile immaginare che una mostra dedicata a mappe e diagrammi possa essere qualcosa di realmente affascinante ed esteticamente potente, qualcosa che in un certo modo offra un'immagine del mondo più lucida e articolata. Eppure succede esattamente questo con l'esposizione "Diagrams" in FondazionePrada a Venezia, un viaggiodentro la comunicazionevisiva di dati come dispositivo in grado di costruire senso, comprensione o manipolazione e come strumento pervasivo per analizzare, capire e trasformare il mondo. "Diagrams" in mostra in FondazionePrada a VeneziaConcepita e curata dallostudio AMOOMA, fondato da Rem Koolhaas, la mostra vuole promuovere il dialogo e la riflessione speculativa sul rapporto tra intelligenza umana, fenomeni scientifici e culturali e la creazione e diffusione della conoscenza.