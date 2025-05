Di nuovo maltempo | allerta gialla per tutta la giornata in Abruzzo

Maltempo in Abruzzo: l'allerta gialla è stata attivata per tutta la giornata di oggi, martedì 13 maggio. Il Centro funzionale d’Abruzzo avvisa di una criticità ordinaria per rischio idrogeologico e temporali, in particolare sui Bacini Tordino e Vomano. È consigliata la massima prudenza.

Torna il maltempo sull'Abruzzo dove, per la giornata di oggi, martedì 13 maggio, è scattata un'allertagialla.Il Centro funzionale d'Abruzzo comunica che per la giornata odierna è prevista criticità ordinariaallertagialla per rischio idrogeologico e temporali sui Bacini Tordino Vomano.

