Di Biase ritira l’Odg sull’esenzione Imu e Tari per Santa Maria | Servono proposte distinte e condivise

La capogruppo di Fratelli d’Italia a Chieti, Carla Di Biase, ha ritirato l'ordine del giorno sull'esenzione di Imu e Tari per il quartiere Santa Maria. La scelta è frutto di un dialogo con i colleghi dell’opposizione, evidenziando la necessità di proposte distinte e condivise per affrontare le esigenze della comunità.

La capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Chieti, Carla Di Biase, ha annunciato il ritiro dell’ordine del giorno che proponeva l’esenzione congiunta di Imu e Tari per il quartiere SantaMaria. La decisione è arrivata a seguito di un confronto con i colleghi di opposizione che. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Di Biase ritira l’Odg sull’esenzione Imu e Tari per Santa Maria: "Servono proposte distinte e condivise"

