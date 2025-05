Devo consegnare un pacco poi entra in casa le chiude in camera e le rapina

Un'apparente consegna si trasforma in un incubo: un uomo si presenta al citofono come corriere Amazon, ma le sue intenzioni sono ben diverse. Dopo aver ingannato madre e figlia, le rinchiude in camera da letto e le rapina. La fuga del malvivente è solo l'inizio di un’indagine che intreccia paura e giustizia.

Al citofono si è presentato come un corriere Amazon che doveva effettuare una consegna e, poco dopo, è entrato in casa. Una volta varcata la porta d’ingresso ha chiuso le proprietarie dell’appartamento, madre e figlia, in camera da letto e le ha rapinate. Poi è scappato, ma per lui sono scattate. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - “Devo consegnare un pacco”, poi entra in casa (le chiude in camera) e le rapina

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Devo consegnare un pacco”, poi entra in casa (le chiude in camera) e le rapina - È successo in via Pace a Rho nella mattinata di sabato 10 maggio. Il presunto responsabile, un uomo di 50 anni, è stato fermato su un bus della linea 90 ... 🔗milanotoday.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Biancheria per la casa: i migliori tessuti da scegliere per la camera da letto

La scelta della biancheria per la camera da letto può sembrare un'operazione quasi banale, ma in realtà ci sono diversi fattori da considerare per assicurarsi un sonno davvero confortevole, e senza rinunciare all'eleganza.